Autentico Hospitality potenzia la partnership con agenzie e dmc













Con la pandemia si è accentuato il processo di valorizzazione dell’intermediazione e per Autentico Hospitality, partner operativo per l’hôtellerie, dopo il lancio della sua Prestigio Collection è il momento giusto per consolidare le relazioni tra alberghi di lusso e agenzie di viaggi.

Lo ha evidenziato Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality, che attualmente vanta un portfolio di 18 strutture: «Con un programma già avviato di 50 missioni e 100 giornate B2B nel mondo, di cui dieci già tenutesi negli Stati Uniti, stiamo incontrando agenzie di viaggi, travel manager, dmc per illustrare i benefit che l’hôtellerie e la filiera agenziale possono reciprocamente acquisire attraverso il supporto di Autentico Hospitality. Ora proseguiremo con missioni anche in Nord Europa, in particolare Francia, Austria e Germania. Lo scopo è quello di consolidare un virtuoso rapporto operativo».

«Abbiamo studiato accordi quadro con i network di adv per ampliare quanto possibile la platea di intermediari in grado di operare e assistere la clientela di fascia alta che frequenta gli alberghi di Autentico Hospitality – ha aggiunto – Ovviamente se dopo la pandemia cresce lo share di clienti che si vuole affidare alle adv nella ricerca e scelta di alberghi, aumentano anche le loro aspettative ed è qui che Autentico Hospitality vuole e può fare la differenza».

L’obiettivo finale è quello della fidelizzazione del cliente, come ha precisato Cardone: «È importante che le strutture alberghiere e il trade possano lavorare insieme, per non perdere quel patrimonio comune che è il cliente. E se il nostro target è un mix di leisure, corporate e Mice, credo che per un’agenzia di viaggi, con la priorità di riprendersi dalla grave crisi che ha colpito il settore, sia vitale oggi poter puntare su una clientela d’alta gamma, per crescere e rilanciarsi».

Entro fine anno, Autentico Hospitality conta di portare il proprio portfolio ad almeno 22-25 strutture, sempre ben distribuite sul territorio nazionale.