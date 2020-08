Austrian ed Eurowings riprendono i voli estivi sull’Italia

Nuove destinazioni estive in Italia per le due compagnie del Gruppo Lufthansa, Austrian Airlines e Eurowings. Da agosto, la compagni austriaca riprenderà i collegamenti per la Sardegna, con Cagliari e Olbia, e la Sicilia, con Catania. Tutti i voli si svolgono una volta alla settimana il sabato o la domenica. A queste si aggiungono anche altre mete in Spagna e Grecia.

«I nostri charter Austrian Holidays hanno già funzionato bene in passato, soprattutto in estate. Siamo lieti di poter ora aumentare ulteriormente questa offerta in collaborazione con i nostri partner turistici in Austria», dice il chief commercial officer di Austrian Airlines, Andreas Otto.

Per quanto riguarda Eurowings, invece, sempre ad agosto riprenderanno I voli da Amburgo per per Milano Malpensa, da Colonia/Bonn per Catania e da Düsseldorf per Bari. La costola low cost di Lufthansa, infine, riprende da settembre i collegamenti da Düsseldorf per Venezia e da Stoccarda per Roma.