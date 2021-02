Austria, l’Ue dà l’ok ai 300 milioni per il turismo organizzato













La Commissione europea ha approvato, nel complesso delle norme Ue sugli aiuti di Stato per via della crisi da Covid-19, i 300 milioni di euro stanziati dal governo austriaco per gli organizzatori e gli intermediari di pacchetti di viaggio.

L’executive vice president, Margrethe Vestager, ha dichiarato: «Il turismo organizzato è messo a dura prova a causa della pandemia in corso, considerando soprattutto le restrizioni in atto in Austria e in molti altri Paesi. Questo pacchetto di aiuti consentirà all’Austria di garantire, in caso di insolvenza degli organizzatori, i rimborsi ai consumatori per viaggi annullati a causa del virus».

«Continueremo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri – ha concluso Vestager – per far sì che le misure di sostegno nazionali possano essere messe in atto in modo efficace, in linea con le norme dell’Unione europea».