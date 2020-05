Australian Tourism Exhibition, ora la fiera sbarca sul web

L’emergenza coronavirus non ha risparmiato nemmeno l’Australian Tourism Exhibition (Ate), la più importante manifestazione australiana B2B dedicata al mondo dei viaggi e del turismo, costretta ad annunciare la cancellazione della sua edizione 2020 in programma dal 10 al 15 maggio a Melbourne.

Per mantenere i contatti e continuare a supportare gli operatori in un momento di grandi sfide per il settore del turismo, la South Australian Tourism Commission ha deciso di confermare gli appuntamenti fissati e aprirli a chi non avrebbe avuto la possibilità di parteciparvi di persona, sfruttando la tecnologia.

Giovedì 14 maggio alle 10:30 gli operatori del South Australia che sarebbero stati presenti in fiera si riuniranno su Zoom per un aggiornamento sulle novità e le esperienze offerte nella capitale Adelaide e in alcune delle destinazioni più amate dagli italiani come Kangaroo Island, l’isola scrigno della biodiversità in rinascita dopo gli incendi che l’hanno colpita all’inizio dell’anno, e i Flinders Ranges, lo stupore dell’Outback a sole cinque ore di auto dalla città.

«Il lockdown ci ha insegnato che nulla può sostituire la sensazione che si prova quando si sale a bordo di un aereo, ma anche che le distanze possono essere annullate alla velocità di un modem. In attesa di tornare a viaggiare e far viaggiare gli italiani, con questo incontro vogliamo cementare le relazioni con il trade italiano raccontando le novità del South Australia», ha dichiarato Giancarlo Truffa, marketing manager Italy della South Australian Tourism Commission.

L’incontro, riservato a buyer italiani e francesi, durerà un’ora circa e si svolgerà in lingua inglese. Per ricevere maggiori informazioni si può contattare giancarlo@travelpromotion.it.