Australia, quanto ci sei mancata: boom di ricerche di viaggi













È bastato l’annuncio della riapertura dei confini australiani dopo due anni di pandemia per vedere esplodere nel travel la voglia di downunder. In poco più di una giornata, quella di lunedì scorso in cui è stata diffusa la notizia, eDreams ha registrato un incremento del +87% di ricerche di voli perla destinazione rispetto a domenica 6 febbraio. Un vero boom seguito, appunto, al proclama del governo di Canberra di riaprire i confini dal prossimo 21 febbraio ai turisti in possesso del visto che abbiano ricevuto almeno due dosi di vaccino.

Nella top five delle mete che i viaggiatori italiani vorrebbero scoprire, ora che sarà finalmente possibile, c’è Sidney al primo posto per la sua modernità e le sue spiagge, seguita da Melbourne, ricca di gallerie d’arte, mentre al terzo posto si posiziona Brisbane, apprezzata soprattutto per i paesaggi naturalistici. Infine, entrano in classifica anche Perth, famosa per i giganteschi grattaceli e parchi, e Adelaide, città amata dagli appassionati di enogastronomia.

Già prima della pandemia, in realtà, il l’Australia era tra le mete più ambite dai viaggiatori italiani. A confermarlo, l’edizione del 2019 dello European Traveller Insights Report, il report stilato da eDreams Odigeo che analizza le abitudini di prenotazione dei viaggiatori e le destinazioni più apprezzate.

Il Paese occupava nella ricerca la prima posizione con Sidney, che aveva registrato un incremento dell’82% nel numero di viaggiatori italiani rispetto all’anno precedente.