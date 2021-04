Atout France, vacanze green e slow tra houseboat e cicloturismo













All’insegna delle vacanze natura la nuova edizione del Digital Roadshow di Atout France per presentare agli agenti di viaggi il nuovo programma di France Expert e le offerte di vacanze green allestite da due tour operator italiani specializzati.

Nell’aprire l’incontro in streaming, il direttore di Atout France Frédéric Meyer ha sottolineato come, «nonostante la pandemia, siamo riusciti a organizzare un evento che vede coinvolte oltre 120 agenzie di viaggi con più di 500 appuntamenti per le contrattazioni. Un successo che conferma la nostra percezione che quello italiano sarà uno dei mercati più reattivi già nei prossimi mesi. Come la scorsa edizione, il roadshow 2021 è dedicato al Mice e al leisure. Così come abbiamo lavorato molto per arricchire il programma di formazione France Expert, valore aggiunto per la vendita della destinazione». Meyer ha anche ricordato che è sempre attiva la email di Atout France “Forti insieme” per chi opera sul prodotto Francia.

Successivamente Chiara Caserini, Francesca Minniti e Annalisa Rolla del team di Atout France hanno illustrato le novità di France Expert, programma di formazione online sempre più dinamico per approfondire la conoscenza sulle mete francesi e per fidelizzare gli adv. Quest’anno il programma è dedicato anche agli operatori del Mice, è stata migliorata la profilazione, e si compone di due moduli: uno tematico (turismo slow, turismo natura) e l’altro geografico, in continuo aggiornamento. La formazione “a stelle”, a seconda di quanti moduli verranno seguiti dalle adv, consente di qualificare meglio la specializzazione sulla destinazione Francia.

L’incontro col trade italiano si è poi focalizzato sui due temi di punta della stagione 2021, ovvero turismo slow e turismo natura, in base alle nuove tendenze del turista che è sempre più alla ricerca di spazi aperti e vacanze verdi.

La prima delle due offerte sul mercato italiano è stata illustrata da Giulio Bonetti, titolare di Loft Studio Viaggi e specializzato in vacanze in houseboat: «Si tratta di case galleggianti che navigano in tutta Europa, ma in particolare nel territorio francese dove si concentra il 70% di canali navigabili europei – ha spiegato Bonetti – È un prodotto di nicchia, che noi di Loft trattiamo da almeno 30 anni, ma una forma di vacanza in forte crescita. Questi veri e propri camper sull’acqua non necessitano di patente nautica, sono accessibili a tutti e coinvolgono tutti i membri di una famiglia o gruppi di amici; sono imbarcazioni autosufficienti, con riserva d’acqua e di carburante, facili da manovrare e navigano lungo i canali francesi. La maggior parte degli attracchi è dislocata in borghi e paesini sconosciuti, ma tutti da scoprire. Molti canali, poi, sono costeggiati da piste ciclabili, che consentono divertenti escursioni su due ruote. I clienti di riferimento sono amanti della natura, del trekking, cicloturisti, famiglie con bambini e anche persone con animali domestici. Prima del Covid avevamo proposto questo prodotto anche al segmento Mice, ovvero alle aziende che volevano svolgere attività di team building. Ora però ci focalizziamo sul leisure. E attualmente il prodotto, nonostante la pandemia, offre un margine di sicurezza per la vacanza. Non si è a contatto con troppe persone, e si visitano zone sempre poco affollate».

Bonetti ha poi illustrato la tipica giornata a bordo delle houseboat, con escursionismo, visite delle città e brevi tratte di navigazione lungo i canali con attraversamento delle chiuse. La Francia detiene la percentuale più alta di vie navigabili, quasi tutte le regioni sono coinvolte, dalla Camargue alla Borgogna, dalla Bretagna all’Alsazia. La flotta di imbarcazioni è sempre più confortevole e la capacità varia da 2 a 12 persone; ci sono poi classi diversificate e ricche di accessori.

È stata poi la volta di Pierpaolo Romio, titolare di Girolibero, che ha illustrato il suo prodotto viaggi in bicicletta: «Vacanze facili in bici vuol dire alla portata di tutti: con escursioni di circa 30-40 km al giorno, che con le bici a pedalata assistita risultano ancora più accessibili e fruibili dai nuclei familiari con giovani al seguito – ha spiegato – Attualmente disponiamo di una flotta di circa 400 bici dislocate nelle nostre due basi operative in Francia. L’elemento distintivo dell’offerta Girolibero in Francia è la combinazione con le péniche, ovvero hotel boat con un cuoco-capitano a bordo che prepara colazioni, pranzi e cene. L’albergo galleggiante segue i cicloturisti durante le escursioni giornaliere lungo le piste ciclabili prestabilite e ormeggia dove vengono programmati sosta e pernottamento. Girolobero dispone di allotment di cabine a bordo delle péniche, e per questa stagione 2021 offre soprattutto pacchetti per gruppi».

Romio ha poi descritto nel dettaglio la giornata tipo di una vacanza con la combinazione bici+hotel galleggiante che prevede itinerari prevalentemente naturalistici con degustazioni a bordo degli hotel boat, con menù preparati ad hoc. A bordo, le cabine dispongono di bagni privati, angoli per colazioni, pranzi e cene e ovviamente alloggiamento per biciclette. Girolibero programma anche un altro tipo di vacanza, con la combinazione cicloturismo+mini crociere, a bordo di un’imbarcazione più grande, che ospita fino a 200 crocieristi, e si tratta ovviamente di un’altra formula di vacanza.