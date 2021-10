Atout France presenta la campagna promozionale “Quel che conta davvero”













È partita la nuova campagna promozionale di Atout France con uno slogan fin troppo emblematico, “Quel che conta davvero”, perché l’operazione del turismo francese, a cui hanno aderito 13 regioni, è improntata su un nuovo modello di turismo sostenibile nel rispetto dei territori e delle popolazioni locali e alla ricerca di autenticità ed emozioni.

Un’occasione per riconnettersi con la Francia attraverso forme turistiche in linea con il sentiment del viaggiatore post pandemia, dal cicloturismo lungo le tante piste ciclabili del Paese al soft trekking nella foresta, per esplorare le riserve naturali riconosciute dall’Unesco o per passeggiare in giardini d’eccellenza. E oltre alle ricchezze naturali, la Francia intende puntare anche sull’immenso patrimonio storico e culturale.

Le parti salienti del nuovo programma promozionale sono state presentate nel corso della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile.

Tante proposte insolite che vanno dalla capitale, ispirandosi al progetto Parigi 2030, ovvero la scoperta di una metropoli ecologica, con un intervento globale nei settori dell’energia, della mobilità, dell’edilizia, della qualità dell’aria e naturalmente del verde, all’Alvernia-Rodano Alpi, tra le regioni più verdi della Francia con valli e montagne, che diventano lo scenario ideale per un turismo green e sostenibile ed escursioni nelle foreste, alle pendici dei vulcani.

Fino alla regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, e alcuni parchi naturali, dai giardini al mare, con attrazioni insolite come ad esempio il nuovo museo sottomarino a Marsiglia.