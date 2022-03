Atout France, maxi campagna promozionale da 10 milioni di euro













Decolla la macchina promozionale di Atout France con la campagna promo europea #ExploreFrance 2022 – che partità agli inizi di aprile condivisa con i 13 organismi regionali partner di quella che è stata già ribattezzata la campagna di riconquista dei mercati europei. Molte aziende del settore saranno al fianco degli organismi pubblici per amplificare l’impatto della campagna e posizionare la Francia come destinazione ideale per viaggiare di nuovo, in particolare puntando su un turismo più sostenibile.

Per questa mega-operazione di rilancio il budget totale sarà di 10 milioni di euro e sarà co-investito dallo Stato (tramite Atout France), dalle Regioni attraverso i Comitati Regionali del Turismo/Agenzie di Attrattività/Agenzie del Turismo e i loro partner subregionali, oltre che dalle imprese del settore. I professionisti del turismo francese hanno voluto così mobilitarsi collettivamente per rilanciare un’attività che è stata duramente colpita per due anni dalla crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia di Covid-19.

In particolare, la campagna beneficerà quest’anno del sostegno di Tripadvisor, che investirà fortemente proponendo in particolare un dispositivo specifico Francia sul suo sito web così come un piano media dedicato, in conformità con la lettera d’intenti firmata con Atout France al summit di Destination France/Destinazione Francia lo scorso novembre. Allo stesso modo, Expedia intensificherà il suo investimento a fianco di Atout France e dei suoi partner con azioni mirate.

La frequentazione internazionale della destinazione ha effettivamente conosciuto un calo significativo anche se la Francia ha resistito meglio di alcuni dei suoi concorrenti: lo scorso anno si è comunque chiuso con un aumento della quota di mercato della Francia, in termini di entrate turistiche, rispetto agli altri paesi dell’Unione europea. Questa quota, che era stata di circa il 15% in media ogni anno negli ultimi 5 anni, è salita al 18,1% alla fine del terzo trimestre del 2021, e la Francia è diventata la prima destinazione europea in termini di entrate internazionali durante la pandemia. I visitatori europei sono stati naturalmente i primi a tornare in Francia nel 2021, nell’ambito dei visitatori internazionali, e questo ritorno si conferma mese dopo mese. Così, le spese dei 7 principali mercati europei studiati dalla Banque de France hanno recuperato un +24% tra il 2020 e il 2021.

Ora, con la promozione #ExploreFrance i turisti europei saranno invitati a riscoprire gli asset fondamentali della destinazione Francia. In un contesto di ripresa ultra-competitivo, che sarà determinato dall’attualità geopolitica e sanitaria, Per i vertici di Atout France è importante rimanere presenti nell’immaginario dei viaggiatori trasmettendo un’immagine accogliente e rassicurante della destinazione Francia. Il bisogno di convivialità, di benessere rigenerante e di ritorno all’essenziale che è stato espresso dopo la crisi da numerose ricerche realizzate ad hoc, sarà l’asse centrale della comunicazione della campagna #ExploreFrance 2022.

Questo orientamento si rifletterà nella valorizzazione di esperienze di vacanze innovative in termini di turismo slow, di arte di vivere alla francese e di convivialità, la scoperta di spazi naturali, del patrimonio e di esperienze di savoir-faire. Ancor più che durante la campagna del 2021, gli sforzi dei professionisti francesi per proporre un’offerta turistica sostenibile saranno prioritari.

Questa campagna, che sarà avviata a inizio aprile, avrà come obiettivo 10 mercati di prossimità: Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria. I visitatori di questi 10 mercati da soli rappresentano circa 42 milioni di arrivi nel 2021, in testa Germania, Belgio e Regno Unito. E la campagna promo si articolerà in tre fasi : nella prima, verrà lanciata una campagna d’immagine volta a fornire una visibilità globale alla destinazione Francia. Permetterà di Ispirare i turisti suggerendo nuove proposte di luoghi di soggiorno ed esperienze in linea con le loro aspirazioni. Mentre la seconda fase permetterà ai Comitati Regionali del Turismo / Agenzie di Attrattività / Agenzie del Turismo che lo desiderano di capitalizzare la fase 1 completandola con una comunicazione supplementare, valorizzando, ciascuna, le proprie destinazioni sui mercati identificati. Quest’anno, l’approccio sarà aperto alle organizzazioni interregionali che si uniranno e accompagneranno questa dinamica realizzata in collaborazione con aziende private, comprese quelle di trasporto e di distribuzione, ed avrà l’obiettivo di lanciare la prenotazione di soggiorni promuovendo prodotti pronti alla vendita (“volo + sistemazione” o altre combinazioni).

Nel 2021, più di 30 aziende sono state coinvolte nell’iniziativa e ci si aspetta che si riscrivano anche quest’anno, in aggiunta a nuovi partner come Accor, öBB, Expédia, Thalys, Tripadvisor, Viajes El Corte Ingles, Brittany Ferries e molti altri.

Per tuttre e tre le fasi, la priorità sarà data ai media digitali . Così, il media buying di spazi pubblicitari e l’influence marketing sui social network saranno implementati dalle équipe di Atout France nei 10 mercati-target. Inoltre, le varie équipes di Atout France realizzeranno una grande campagna di sensibilizzazione degli attori della distribuzione (tour operator, agenzie di viaggio) e dei media nei loro rispettivi mercati. E saranno organizzati eventi stampa in occasione della Settimana Europea dello sviluppo sostenibile per promuovere l’offerta francese di turismo sostenibile nei 10 mercati. Così come verranno organizzati circa 50 viaggi-stampa per i giornalisti e 13 viaggi per gli influencer nelle regioni partner per ottimizzare il posizionamento del turismo sostenibile della destinazione Francia. Con una sequenza primavera/estate e poi una sequenza fuori stagione/autunno, la campagna rimarrà flessibile in modo da adattare il suo spiegamento all’evoluzione della situazione sui diversi mercati.