Atout France, al via la campagna che rilancia il turismo d’affari

Si chiama “The French Way” ed è la nuova campagna di Atout France lanciata in Europa e negli Stati Uniti, per sostenere il rilancio della Francia come destinazione per il turismo d’affari.

L’iniziativa è stata presentata nella settimana della fiera Imex America di Las Vegas e simboleggia la volontà forte di puntare sull’altra parte dell’Atlantico, sfruttando un evento importante per il settore.

Dal momento che il 2022 è stato indicato come l’anno della ripresa per il comparto degli incontri professionali e da marzo i congressi sono tornati al livello di attività pre-crisi, le fiere hanno guadagnato progressivamente terreno con il ritorno del pubblico e gli eventi aziendali si moltiplicano su tutto il territorio nazionale in un’ottica di “revenge event”, ovvero di rivincita sul mercato.

Quindi con la sua nuova campagna Atout France intende accelerare il grande slancio in atto sui mercati europei e americani. Si tratta di una vera e propria operazione “seduzione”, anche per rinnovare l’immagine della Francia come destinazione di preferenza tra i professionisti internazionali. La campagna si basa su una raccolta di contenuti coinvolgenti e originali tra cui un video e una serie di immagini che incarnano una proposta di valore francese moderna e al tempo stesso audace.

Dal 12 ottobre, la campagna è stata diffusa attraverso i canali digitali (LinkedIn, YouTube, siti web mirati) in sette mercati internazionali, sfruttando l’hashtag #ChooseFrance.