Atmosphere, apre l’Ozen Reserve Vittaveli nell’atollo di Male Sud

Si chiama Ozen Reserve Vittaveli l’ultima new-entry di Atmosphere Hotels & Resorts alle Maldive. Situato nell’atollo di Male Sud, la struttura del Gruppo alberghiero indiano appartiene al marchio di ultralusso The Ozen Collection, lo stesso brand che nel 2016 ha visto l’apertura dell’Ozen Maadhoo, nell’isola di Maadhoo.

«Siamo onorati di essere stati scelti per gestire il Vittaveli – ha detto Salil Panigrahi, founder & managing director di Atmosphere Hotels & Resorts – L’entrata di questo resort nell nostra The Ozen Collection by Atmosphere rappresenta un’ulteriore estensione del nostro brand, che ancora una volta è in grado di offrire un lusso non convenzionale perfettamente in armonia con la natura maldiviana, in un’atmosfera lifestyle».

Situato su una superficie di 3.500 metri quadrati, l’Ozen Reserve Vittaveli offre 89 villas e suite in grado di garantire agli ospiti una privacy assoluta, con piscine private e accessi diretti alla spiaggia e alla laguna e uno yacht privato per escursioni.