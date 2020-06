Atm Virtual si chiude con 12mila partecipanti da 40 Paesi

Si è chiusa con 12mila partecipanti provenienti da 140 Paesi la prima edizione di Atm Virtual, la manifestazione online che dal 1° al 3 giugno ha sostituito l’Arabian Travel Market come evento di riferimento per l’industria del turismo del Medio Oriente e dei Paesi Arabi.

L’evento, infatti, si è concentrato sulle prospettive, i trend emergenti e le opportunità che l’intera travel industry della regione Middle East si sta trovando ad affrontare dopo l’emergenza dovuta alla pandemia. In totale, gli eventi one-to-one preschedulati sono stati oltre 11mila, di cui il 92% sono stati valutati dai partecipanti con un voto di quattro e cinque stelle, in una scala da uno a cinque.

Inoltre, non sono mancati momenti di approfondimento con live session a cui hanno presenziato alcuni tra i più influenti key player del settore turistico mondiale, mentre gli appuntamenti con i webinar hanno visto la partecipazione di 24mila delegati nell’arco dei tre gironi della manifestazione.

«Considerando che si trattava di un evento inaugurale, siamo molto soddisfatti di come è andata. Come organizzatori abbiamo imparato molto da un’esperienza virtuale come questa, al punto che adesso ci troviamo molto più preparati rispetto al passato nell’integrare elementi digitali all’interno delle nostre fiere, cosa che sicuramente avverrà il prossimo anno», ha detto Danielle Curtis, regional exhibition director Middle East per Reed Travel Exhibitions.