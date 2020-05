Atm Virtual, l’Arabian Travel Market si svolge online dall’1 al 3 giugno

Tre giorni di eventi, tra seminari, incontri b2b e convegni sui trend più attuali, per fare il punto della situazione sulla travel industry mondiale e dei Paesi arabi. In epoca di post-coronavirus, l’Arabian Travel Market di Dubai diventa virtuale e lancia Atm Virtual, dall’1 al 3 giugno.

Un evento, dice Danielle Curtis, exhibition director Middle East di Arabian Travel Market, che “ci permette di continuare a lavorare a stretto contatto con la community della fiera, in attesa che tutto torni alla normalità”. Tra webinar, live conference session, video ed eventi di speed networking, Atm Virtual si pone infatti l’obiettivo di affrontare tutti temi “caldi” dell’industria turistica. A cominciare da come cambieranno le strutture alberghiere per fare fronte alle nuove esigenze sanitarie, per finire con il ruolo che la tecnologia assumerà nel “New Normal”. Un capitolo a parte sarà poi dedicato al settore aviation, come uno dei più colpiti dalla pandemia.

Oltre ad Atm Virtual, il portfolio di manifestazioni e servizi di Wtm ha lanciato nelle scorse settimane un nuovo portale online, Wtm Global Hub, pensato in quattro lingue (inglese, arabo, spagnolo e portoghese) per rinsaldare il network degli operatori ai cinque angoli del pianeta, anche in un momento di difficoltà come quello attuale.

Per registrarsi ad Atm Virtual, è sufficiente cliccare sul link atmvirtual.eventnetworking.com/register/