Atm, il 16 maggio il forum d’apertura al Dubai World Trade Center













Un parterre di personaggi di alto profilo del turismo mondiale per la sessione di apertura dell’Arabian Travel Market Global Stage 2021, che si terrà domenica 16 maggio al Dubai World Trade Center.

Nel panel dei relatori figurano Helal Saeed Al Marri, direttore generale del Dipartimento del Turismo e del Commercio di Dubai, Taleb Rifai; l’ex segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo delle nazioni unite; Scott Livermore, chief economist Oxford Economics Middle East e Thoyyib Mohamed, managing director di Maldives Marketing and Public Relations Corporation.

Moderata da un giornalista della Cnn, la sessione esaminerà i fattori critici che forniranno una ripresa forte, rapida e sostenibile nei viaggi e nel turismo e il ruolo fondamentale che il settore svolgerà nella crescita economica degli Emirati Arabi Uniti.

Nell’agenda dei lavori c’è anche la sessione sui legami Paesi del Golfo-Israele, che discuterà delle vaste opportunità di viaggio e turismo presentate dagli accordi bilaterali.

La conferenza di quattro giorni affronterà una vasta gamma di argomenti, dai viaggi alla salute, oltre a forum monotematici dedicati a Cina, Arabia Saudita e India, e un vertice alberghiero dedicato che esaminerà i ruoli mutevoli degli hotel e il panorama dell’ospitalità in evoluzione in tutto il mondo.

Per Danielle Curtis, exhibition director ME, Arabian Travel Market: «Il tema generale dell’evento di quest’anno è “una nuova alba per i viaggi e il turismo”, e la sessione di apertura intende fornire un macro scenario, in modo positivo, pratico e ottimista del mondo dei viaggi del futuro. Parallelamente al Global Stage si svolgerà il Travel Forward Theatre di quattro giorni presso l’Atm, che attraverso esperti di tecnologia di livello mondiale e rinomate figure del settore, fornirà approfondimenti leader del settore sulle ultime tecnologie e tendenze che senza dubbio daranno forma al futuro del settore».