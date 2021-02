Atm, a maggio Dubai organizza dieci giorni di eventi in presenza













Tutto pronto per il rilancio della fiera in presenza di Arabian Travel Market 2021 che si terrà a Dubai dal 16 al 26 maggio. Annunciata da Reed Exhibitions, organizzatore dell’evento, la kermesse Atm durerà quest’anno dieci giorni, per stimolare incontri e progettualità tra operatori locali e partner internazionali.

Come ha spiegato Danielle Curtis , exhibition director Me di Arabian Travel Market, la fiera «intende fornire una piattaforma fondamentale per l’industria dei viaggi e del turismo della regione, sia che si partecipi di persona agli eventi sia virtualmente, nel corso di 10 giorni . Metteremo così in risalto Dubai, Emirati Arabi Uniti, e ovviamente il settore turistico della più ampia regione Mena.»

L’Arabian Travel Market 2021 ospiterà – all’intero dei 10 giorni della kermesse – anche l’Arabian Travel Week, frutto della rinnovata collaborazione con Dubai World Trade Center (Dwtc) e il Dipartimento del turismo e del commercio di Dubai (Dtcm).

«Ci sarà una serie di seminari in presenza nello show floor di Atm – ha aggiunto Curtis – specificamente progettati per supportare, ispirare e innovare tutti i professionisti dei viaggi e del turismo, esaminando le ultime tendenze in materia di tecnologia, sostenibilità e profilando la prossima generazione di viaggiatori globali».

Nel programma sono anche previsti forum con relatori di alto profilo ed esperti di tecnologia di livello mondiale per confrontarsi e discutere sulle ultime tecnologie e tendenze che daranno forma al futuro dei viaggi. Altre caratteristiche degne di nota dell’Arabian Travel Week , inoltre, sarà quello di un panel di acquirenti con networking dedicato ai mercati di origine chiave tra cui Arabia Saudita, India e Cina, un summit sugli hotel, un forum sul turismo responsabile e sempre durante i dieci giorni dell’evento, il 19 maggio, si terrà l’International Tourism & Investment Conference (Itic).

Nel preannunciarlo Ibrahim Ayoub, group ceo, Itic & Invest Tourism Ltd, ha dichiarato: «Riuniremo i leader dell’ospitalità, del turismo e dei servizi finanziari per discutere di come l’industria dei viaggi e del turismo del Medio Oriente può posizionare le proprie attività per essere pronte per la ripresa post Covid-19, istituendo e facendo investimenti strategici per ricostruire il settore».