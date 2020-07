Atlantia esce da Autostrade per l’Italia, al suo posto Cdp

Il governo Conte ha deciso: Atlantia e la famiglia Benetton perderanno il controllo di Autostrade per l‘Italia, e al loro posto arriverà Cdp.

Dopo un Consiglio dei ministri infuocato terminato alle 5,30 del mattino, i Benetton avrebbero accettato tutte le condizioni poste dal governo, tanto che il Mit e il Mef hanno ora il mandato per definire l’accordo che prevede l’uscita graduale di Atlantia da Aspi entro un anno, con il successivo ingresso di Cdp e la quotazione della società in Borsa.

In questo modo, se la revoca delle concessioni è stata messa da parte, almeno per il momento, a farsi strada è di fatto la nazionalizzazione di Aspi.

La decisione dell’esecutivo non modificherà in alcun modo il controllo di Adr da parte di Atlantia, di cui la società è azionista di controllo con oltre il 99% delle quote.