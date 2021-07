Atene sempre più vicina con i voli Sky Express da Roma













Long week end? Ora gli agenti di viaggi che devono suggerire dove andare con facilità e rapidità per fare una breve ma intensa vacanza in Europa hanno un’idea in più da proporre ai propri clienti: ovvero Atene. Dallo scorso 9 luglio, infatti, la capitale greca è facilmente raggiungibile con sei voli settimanali da Roma – dal lunedì al sabato – con Sky Express.

La compagnia, greca nell’anima, fa parte del gruppo Iogr dal 2015 e ha avuto una crescita esponenziale fino al 2019, anno in cui è arrivata ad avere un milione e 200 mila passeggeri, con un’offerta di posti che arrivava oltre il 600% rispetto al 2015.

Un team quasi tutto femminile quello di Sky Express che ha presentato a Roma, affiancato con entusiasmo dall’Ente per il Turismo Ellenico, i progetti della compagnia. Il team è diretto dalla sales manager Anna Katsaneva, a Roma con Lara Roma di Aviareps, che la rappresenta in Italia.

«Negli ultimi due anni Sky Express ha ampliato notevolmente il proprio network. E alle numerose destinazioni sparse in tutta la Grecia, ben 35, dal 2021 è diventata un vettore internazionale con Cipro Bruxelles, Parigi, Roma e dal 1° agosto ha aggiunto anche Londra tra le sue destinazioni e con importanti accordi interline», racconta Anna Katsaneva.

«Durante la pandemia, nei periodi di lockdown, abbiamo rivolto tutte le nostre attenzioni al nostro Paese, per il trasporto di merci, persone, personale sanitario anche nelle piccole isole, offrendo delle facilitazioni e mettendo a disposizione dell’emergenza che anche la Grecia stava vivendo, tutte le nostre energie – prosegue la manager – Ora abbiamo investito su nuovi aeromobili rinnovando la flotta che si ringiovanisce e si adegua alla richiesta di basso impatto ambientale con velivoli a ridotta emissione di CO2 e basso inquinamento acustico. Si tratta di sei Airbus 320neo e in arrivo ci sono anche sei ATR 72-600. Al momento abbiamo un’ottima risposta dalle destinazioni internazionali, con i voli da Parigi che hanno raggiunto il 70% della capienza».

Per il momento con Sky Express si vola in classe economy, ma da settembre sui voli internazionali sarà presente anche la business. Rinnovata anche la grafica sulla coda degli aeromobili, molto simbolica con il blu come il cielo e il mare e il fucsia che simboleggia la dinamicità.

Durante la presentazione è intervenuta anche Kyriaki Boulasidou, direttore dell’Ente del Turismo Ellenico in Italia, sottolineando l’importanza della valorizzazione di un soggiorno non solo nelle meravigliose isole greche, ma anche nella stessa Atene, che offre oltre al suo immenso patrimonio storico e archeologico, anche tutto ciò che si desidera da una vacanza, comprese le spiagge con un mare cristallino.

«Per qualsiasi richiesta o dubbio – ha sottolineato Kyriaki – non esitate a chiamarci. Risponderemo a tutti sia sulle normative che giorno per giorno si adeguano alla situazione internazionale; sia sui luoghi da visitare e le cose da fare durante una vacanza nel nostro Paese. Per gli aggiornamenti sulle normative anticovid è sempre aggiornato il sito greecehealthfirst.gr mentre dal sito travel.gov.gr si scarica il modulo Plf, che è obbligatorio presentare prima di entrare in Grecia e che oggi è disponibile anche in italiano».