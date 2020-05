Atacama Travel rinnova logo e sito web

Per Atacama Travel ripartenza vuol dire rinnovamento: dal tour operator specializzato in mete di nicchia come la Baja California e la Lapponia, un forte segnale di reattività con un nuovo logo e un restyling del sito web.

Una completa rivisitazione voluta dal titolare, Rinaldo Bertoletti, personaggio noto nel mondo dei viaggi organizzati per essere stato tra gli ideatori di network come CoMark, G40, One Travel Experience.

«Il tempo dei network, per quel che mi riguarda, è finito, ed ora è tempo che io mi dedichi alla mia azienda – spiega Bertoletti – Un’agenzia storica sul territorio che desidero curare con ancora più attenzione per proporre un turismo sempre migliore, di qualità, magari innovativo, quando tutto si rianimerà. Perché sono certo che accadrà: una vita senza viaggio non è possibile».

Da qui il primo messaggio al mercato con un restyling significativo, come spiega lo stesso Bertoletti: «Abbiamo voluto rinnovare la linea grafica con un logo più contemporaneo, stilizzato, ma con linee che evocano vie di fuga e quindi il viaggio».

Tutto riconfermato lo staff composto da Irene Ragazzoni, Marika Ghiggini, Silvia Gatta, Claudia Bonera, Cristina Pellegrini, Diego Caffaroni e Lorenzo Sattin.