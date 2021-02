At The Card, nuova esclusiva per le agenzie di viaggi Uvet













Nuova partnership per il Gruppo Uvet con At The Card, l’inedita “carta regalo” progettata da Arche Tech che propone prodotti turistici ed esperienze tagliate ad hoc per il canale travel retail.

All’apparenza At The Card potrebbe sembrare il classico cofanetto Smartbox, ma la sua anima è diversa, e soprattutto parla solo ed esclusivamente una lingua: quella delle agenzie di viaggi. Chi c’è dietro il progetto? Carlo Casseri, ex direttore commerciale Otn e docente, tra gli altri, del Master Turismo e Territorio targato Luiss, oggi senior project manager di Arche Tech.

«At The Card nasce dalla voglia di trovare e sperimentare sempre qualcosa di nuovo – spiega Casseri – Un progetto pensato per le aziende già nostre clienti, ma che con l’arrivo della pandemia subisce un’accelerazione importante. Forse è vero che necessità fa virtù: se da una parte purtroppo abbiamo avuto più tempo visto il fermo quasi totale delle attività, dall’altra abbiamo pensato che invece di abbatterci potevamo impiegarlo in qualcosa in cui credevamo fortemente».

La gift card delle agenzie, dunque, sarà disponibile per i prossimi due anni in esclusiva nelle agenzie Uvet in tre tagli e formati: Black, Silver e Gold. Ha validità di un anno dalla data di attivazione e offre al cliente la possibilità di scegliere una delle attività o prodotti proposti sulla pagina partner dedicata.

Il cliente, dopo l’acquisto, avrà la possibilità di scegliere se perfezionare la prenotazione attraverso la stessa agenzia o attraverso il servizio di conciergerie dedicato sempre a disposizione per rendere la prenotazione veloce, semplice ed efficace.

«Questa alleanza con Arche Tech è un ulteriore passo avanti in una relazione già consolidata che ci permetterà di rafforzare la nostra offerta congiunta sul mercato”, ha dichiarato Andrea Gilardi, coo della divisione distributiva di Uvet Viaggi – Il mio team ed io siamo lieti di lavorare a stretto contatto con Arche Tech per cercare soluzioni nuove e innovative dedicate al settore del travel retail in un momento così difficile per tutta la filiera».

Inoltre, At The Card offre la possibilità alle agenzie partner di utilizzare la vetrina virtuale a titolo gratuito per promuovere i propri prodotti ed esperienze a tutta la platea di clienti che hanno acquistato la carta, trasformandosi quindi a tutti gli effetti in un acceleratore di visibilità e di distribuzione per il proprio prodotto.

«Vantaggio importante per le agenzie di viaggi, che si aggiunge al posizionamento di un nuovo prodotto da banco, è la possibilità di un guadagno immediato al momento della vendita e di fare cross-selling – Si fidelizza e si amplia la propria clientela, sino ad arrivare a delle marginalità importanti, e impensabili sino ad oggi in adv. E ancora, l’agente può spingersi fino a diventare fornitore di At The Card stessa».

L’offerta è vasta: contenuti esemplificativi dei prodotti At The Card, ad esempio, sono il simulatore di volo o il corso di guida sicura, oltre a degustazioni e prodotti enogastronomici regionali e di fama internazionale.

«La pandemia ci ha già portato allo step futuro di At The Card, l’accesso alla distribuzione organizzata. Il contratto con Uvet ne è il coronamento», conclude Casseri.