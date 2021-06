Astoi sarà alla Bmt di Napoli: «Confronto in vista della ripartenza»













“L’associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating in Italia non può mancare alla prima fiera dell’anno che torna a essere in presenza”, dal 18 al 20 giugno a Napoli presso la Mostra D’Oltremare. Astoi Confindustria Viaggi annuncia così, con queste parole, la sua partecipazione alla Bmt con uno spazio istituzionale per gli associati nel Padiglione 6, Stand 6010.

Proprio durante la manifestazione si terrà, nel pomeriggio di giorno 18, il Consiglio direttivo mensile, che dopo molto tempo tornerà a tenersi dal vivo.

L’intento di Astoi è ricompattare il settore dopo il lungo blackout dovuto alla pandemia, confrontarsi e programmare insieme una graduale ripartenza.

«La Bmt è il primo incontro fisico del settore nel 2021. Saremo presenti per fare insieme il punto della situazione e confrontarci sulle strategie da adottare per affrontare la difficile ripartenza del turismo organizzato. La lenta erogazione dei sostegni governativi e la non definizione di corridoi turistici rallentano le azioni di outgoing che ci auguriamo possano riprendere dall’autunno, anche grazie alla campagna vaccinale che sta tutelando la popolazione italiana e al contempo la sta mettendo in condizione di aprirsi al mondo e di tornare a viaggiare», è il commento del presidente dei t.o. Pier Ezhaya, che ha anticipato in un’intervista al nostro giornale la posizione di Astoi sui temi chiave della stagione.