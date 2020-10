Astoi ritorna alla fiera di Rimini

La nuova Astoi Confindustria Viaggi a guida Pier Ezhaya torna alla fiera di Rimini dopo alcuni anni di assenza. L’associazione, infatti, ha confermato la sua presenza a Ttg Travel Experience, che si terrà dal 14 al 16 ottobre 2020. L’associazione ha indetto, inoltre, una conferenza stampa dal titolo: “Astoi: il ruolo dell’associazione nella gestione della crisi Covid-19, analisi della situazione, programmi e obiettivi futuri” che si terrà giovedì 15 ottobre alle ore 10.30 presso la Sala Diotallevi della Fiera di Rimini.

«È l’occasione giusta per lanciare un messaggio alle istituzioni e per trasmettere fiducia al mercato – sottolinea in una nota il presidente, Pier Ezhaya – La partecipazione alla manifestazione, in un momento così complesso, rappresenta il modo più efficace per dare un segnale forte ed esplicito al comparto, facendo leva sul valore e l’importanza dell’intera filiera, sulla necessità di fare squadra e di presentarsi uniti nei confronti di consumatori, istituzioni e media. La nostra Associazione da sempre si pone come obiettivo prioritario quello di riportare il sistema turistico ai livelli che gli competono, per il peso economico-occupazionale che detiene e per il valore socioculturale che ricopre».

Lo stand Astoi sarà situato nel padiglione A3/stand 150-171- Corsia 4 e saranno presenti – oltre al presidente – i due vicepresidenti, Andrea Mele e Marco Peci, e vari rappresentanti del consiglio direttivo, il direttore generale e molti associati.