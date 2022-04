Astoi in Bit, Ezhaya: «Torniamo protagonisti»













Una voce sola, o meglio, una pluralità di voci per Astoi alla Bit di Milano con la formula Villaggio Astoi: un’area collettiva che ospiterà sia lo spazio istituzionale dell’associazione, sia i numerosi operatori aderenti, che potranno presentare al mercato novità e proposte.

«La nostra associazione torna ad essere protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo con l’innovativa formula del Villaggio Astoi – dice Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi – Un’area collettiva, un modo per fare ancora più squadra e dimostrare che il comparto sta reagendo alla crisi con spirito di abnegazione, impegno e volontà di ripartire. Bit, per le sue caratteristiche, deve assolutamente tornare a competere con i grandi showcase internazionali e rappresenta una sfida importante per tutto il mercato del turismo italiano: un momento di aggregazione al quale si ha il dovere di essere presenti per mettere insieme le forze e ricostruire un comparto fortemente provato dalla pandemia e dalla imprevedibile complessità del conflitto russo-ucraino. Come noto, il settore si presenta ancora fortemente colpito da oltre due anni di lockdown e necessita di ulteriori sostegni, indispensabili per superare la crisi e per evitare conseguenze più gravi su imprese e occupazione».

Punto d’incontro per tutti è il Padiglione 4, Stand E135. Saranno presenti: Alidays Travel Experiences, Alpitour, Boscolo Tours, Cocktail Tour Operator, Costa Crociere, Futura Vacanze, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Isola Azzurra Tour Operator, I Grandi Viaggi, Imperatore Travel World, Naar Tour Operator, Nicolaus/Valtur, Ota Viaggi, Th Resorts, Veratour e Viaggi del Mappamondo.

«La Bit è anche un’occasione per ribadire alle istituzioni l’esigenza di considerare il turismo e, in particolare il turismo organizzato, un’industria strategica del nostro Paese, un settore che contribuisce in modo significativo al Pil nazionale e che necessita di piani espansivi a lungo termine, ad oggi ancora assenti – aggiunge Ezhaya – I consumatori stanno esprimendo tanta voglia di tornare a viaggiare; il conflitto bellico nell’Europa orientale ha rallentato l’impennata di prenotazioni che si erano registrate dopo l’eliminazione del divieto di viaggiare verso i Paesi extra-Schengen. Si attendeva un rimbalzo importante della domanda, all’insegna della ritrovata libertà e della ricerca del benessere psicofisico che solo una vacanza può regalare; invece avremo ancora di fronte mesi estremamente complessi con molte incertezze all’orizzonte. Bit è anche orientata sia al trade sia al consumatore finale, l’occasione giusta per comunicare a entrambi i canali i progetti e le novità per i prossimi mesi. L’auspicio è che possa rappresentare il punto di rilancio e di ripartenza per tutto il settore».