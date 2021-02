Astoi, Ezhaya plaude Draghi: «Ora bisogna accelerare i tempi»













Il presidente di Astoi Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya, esprime la sua soddisfazione per l’intervento al Senato del presidente del Consiglio, Mario Draghi che ha ribadito la necessita di aiutare il settore mettendo al centro della ripresa proprio il comparto turistico e dedicando allo stesso ampio spazio nel suo discorso e anche nella replica.

«L’intervento del presidente del Consiglio ci conforta e ci riconferma che il turismo avrà un ruolo centrale nel tessuto economico del Paese. Per troppi anni è mancata una visione industriale del turismo con uno sviluppo programmato e strutturato di lungo periodo; è tempo che questo comparto sia finalmente inteso come un’asse portante sia del Pil sia dell’occupazione».

Il presidente di Astoi, però, «pur provando soddisfazione nel leggere questa rinnovata attenzione nei confronti del settore e condividendone la visione prospettica» non si ferma la plauso. «Ci preoccupano i tempi per il passaggio delle consegne e per la creazione del nuovo ministero con le relative attribuzioni. Il comparto versa in condizioni gravissime e molti provvedimenti, peraltro già approvati e ancora in fase di chiusura, hanno subito un’ulteriore battuta d’arresto in concomitanza con la crisi di governo».

Per Ezhaya, quindi, «prima di qualsiasi programma di lungo periodo serve un intervento urgente per accelerare i tempi della macchina burocratica che non ha ancora portato a termine l’erogazione degli stanziamenti già previsti a beneficio delle imprese e va al più presto aperto un tavolo di confronto per discutere dei temi più urgenti e prioritari, come ad esempio la copertura delle perdite subite nel secondo semestre 2020».