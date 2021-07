Assoviaggi, Rebecchi: «Agenzie ancora in attesa dei ristori»













Un silenzio assordate e inaccettabile intorno ai ristori per il turismo organizzato. La denuncia arriva da Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi-Confesercenti che accusa: «Siamo ancora in attesa dei ristori: il decreto che avrebbe dovuto sbloccare i contributi relativi al periodo agosto-dicembre del 2020 è stato pubblicato già da due mesi, ma le imprese non hanno visto ancora un euro, perché il provvedimento di applicazione non è mai arrivato. Un ritardo di mesi che nessuno si è preoccupato di spiegare: un silenzio assordante che certo non rassicura il comparto».

Rebecchi insiste sull’immobilismo toccando il tema delle possibili nuove restrizioni ventilate dal Governo: «In un Paese dove tutte le forze politiche e gli esecutivi si impegnano a parole per la semplificazione, le imprese non ce la fanno più ad aspettare in silenzio i tempi lunghi della burocrazia. Soprattutto in questo periodo, che purtroppo rimane molto delicato: il turismo organizzato non è ancora ripartito, ma le ipotesi di possibili future restrizioni già stanno mandando in tilt i viaggiatori, creando incertezza e confusione proprio quando la stagione turistica entra nel vivo».

«Se si vuole sostenere il turismo organizzato – conclude Rebecchi – servono più trasparenza e maggiori certezze sui tempi di erogazione dei contributi: le 7.500 imprese del comparto, che producevano 14 miliardi di euro di fatturato, non possono più attendere».