Assoviaggi presenta online il report su incoming e agenzie

Appuntamento d’interesse per tutta la categoria delle agenzie di viaggi quello di giovedì 3 dicembre, con la presentazione online della ricerca realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze in collaborazione con Assoviaggi sul tema “Agenzie di viaggi e il valore dell’incoming italiano”.

La ricerca sarà presentata a partire dalle ore 16.30 sulla pagina Facebook di Assoviaggi-Confesercenti e contiene interessanti dati sull’intermediazione e sulle potenzialità di nuove attività operative nel post Covid.

Una ricerca che intende evidenziare come le adv non portano soltanto i viaggiatori italiani fuori dall’Italia, ma possono implementare il loro business, diventando partner di riferimento per migliaia di turisti, attirandoli sul territorio italiano, con proposte e progetti ricettivi da condividere con enti locali e borghi italiani.

All’incontro online, moderato dal giornalista de L’Agenzia di Viaggi Magazine, Andrea Lovelock, saranno presenti il sottosegretario Mibact, Lorenza Bonaccorsi, il delegato Anci-Turismo e sindaco di Rimini, Andrea Gnassi e il presidente nazionale di Assoviaggi, Gianni Rebecchi.