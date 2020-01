Assoviaggi Learning Tour, l’alta formazione per le adv

Parte l’operazione Assoviaggi Learning Tour, itinerario di alta formazione per agenti e consulenti di viaggio che mira a fornire le competenze più innovative per questo tipo di attività professionale: il primo appuntamento, organizzato appunto dall’associazione presieduta da Gianni Rebecchi, si svolgerà sabato 18 gennaio nella Sala Garisenda C dell’Hotel Nh Bologna De La Gare.

La giornata di formazione, organizzata nei due moduli formativi Progettare un itinerario di viaggio e Comunicazione turistica: scritture di viaggio 3.0, sarà curata da Carla Diamanti, giornalista, travel designer e docente presso l’Università di Torino dove insegna Progettazione di itinerari, scritture di viaggio e cultura del viaggio.

«In un comparto in costante mutamento – ha dichiarato Rebecchi – il corso segue l’evoluzione della professione. Ci occuperemo, come tanti agenti di viaggi ci hanno chiesto, di analizzare il prodotto turistico, cogliendone gli elementi essenziali per valorizzarlo e trasferirlo con successo nel mercato digitale».

«Si tratta del primo incontro di un percorso di alta formazione che condivideremo a livello nazionale – afferma Federico Scaramucci, della giunta nazionale di Assoviaggi Confesercenti con delega alla formazione degli agenti – L’’obiettivo è quello di fornire competenze trasversali e skill all’avanguardia, puntando sull’aggiornamento continuo al fine di garantire l’eccellenza del servizio erogato».