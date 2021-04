Assoturismo, appello a Garavaglia: «Serve un piano straordinario»













Un piano straordinario per il turismo, proroga dei Bonus Vacanze fino al 2023, altri consistenti ristori alle categorie della filiera e accelerazione massima per il passaporto vaccinale: queste le pressanti richieste esposte dal presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, al ministro del Turismo Massimo Garavaglia nel corso di una interlocuzione definita «costruttiva» dall’associazione di categoria di Confesercenti.

«È stato un incontro proficuo – ha detto Messina – Abbiamo apprezzato la sensibilità e la disponibilità del ministro Garavaglia, che mostra non solo competenza nel settore ma anche di avere a cuore le questioni poste dalle imprese turistiche. Noi abbiamo rappresentato, con grande franchezza, le nostre tante, troppe perplessità su un piano di ripartenza ancora lacunoso e ingiusto nei confronti di molte imprese. Servono coraggio e chiarezza: le attività hanno bisogno di un cronoprogramma certo e di sapere ora le modalità con cui si prevede di far ripartire il turismo questa estate, altrimenti non sarà possibile il riavvio delle attività».

«Abbiamo chiesto al ministro – ha proseguito Vittorio Messina – di farsi portatore, presso il governo, delle richieste delle nostre imprese. Oltre al passaporto vaccinale, serve un piano straordinario di intervento per le grandi città d’arte, le più colpite dalla fuga dei turisti stranieri. Chiediamo poi che venga previsto un nuovo Bonus Vacanze nel 2021, facilitando la possibilità di accesso e ampliando la platea dei destinatari di spesa. Necessaria anche l’abolizione dell’Imu per quest’anno per tutti gli operatori del turismo, l’estensione della possibilità di compensazione del canone di affitto con un credito di imposta innalzato all’80%; e ancora la moratoria di finanziamenti e mutui o anche l’estensione dell’ecobonus al 110% anche alle strutture ricettive. Soprattutto, però, servono nuovi sostegni, con un moltiplicatore ad hoc da applicare ai ristori per le attività del turismo».