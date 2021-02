Assoturismo al nuovo governo: “Centralità al travel”













«Sono giorni fondamentali per il futuro dei cittadini e delle imprese italiane, che attendono la formazione del nuovo governo Draghi, un esecutivo di stabilità per traghettare finalmente il Paese dalla crisi al rilancio. Auspichiamo che, attraverso la più ampia partecipazione delle forze politiche, sociali ed economiche, la nostra economia possa ritrovare al più presto la strada della crescita». Sono le parole del presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina.

«La pandemia – prosegue Messina – ha inferto un colpo durissimo al comparto, il peggiore della storia. Ci aspettiamo, quanto prima, dal nuovo governo provvedimenti specifici, certi e veloci, in aiuto alle imprese del turismo che sono oramai allo stremo. Il nuovo esecutivo avrà a disposizione un grande strumento come quello del Recovery Plan, ora è fondamentale non disperdere queste risorse vitali».

«Noi imprenditori del turismo – conclude il presidente – abbiamo bisogno di ritrovare la fiducia, abbiamo alle spalle già molti, troppi mesi di sopravvivenza e ancora non vediamo con sicurezza l’uscita dalla crisi: per questo chiediamo interventi fortemente mirati e un ministero ad hoc che restituisca, finalmente, la dignità e il giusto merito al nostro comparto».