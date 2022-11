Assonat festeggia 40 anni

Assonat, l’Associazione nazionale Approdi e Porti turistici, festeggia i suoi primi 40 anni.

Durante l’assemblea dei soci, il presidente Luciano Serra ha commentato: «I risultati positivi ottenuti dall’associazione, pur in un contesto difficile, sono da condividere con tutte le componenti associative, marina e partner tecnici, che hanno partecipato alle attività volte principalmente a promuovere un turismo nautico, nel rispetto di protocolli e norme vigenti, contraddistinto da elementi di punta nell’ospitalità delle nostre strutture attraverso una gamma di servizi, sempre più attenti alla qualità, alla sicurezza, alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente, esaltati anche dalle attrattive presenti nei territori costieri e dell’entroterra come storia, cultura, tradizioni, bellezze paesaggistiche ed enogastronomia».

Serra ha sottolineato come l’azione di Assonat miri alla «doverosa riconoscibilità della portualità turistica quale settore strategico per l’economia nazionale. Ancora oggi purtroppo troppi vuoti, legislativi e politici, tendono a trascurare la rilevanza dell’operato di tante imprese, che da un lato garantiscono l’offerta di servizi eccellenti di accoglienza a diportisti italiani e internazionali, ma dall’altro integrano perfettamente la loro offerta con quella di altri settori di punta del Made in Italy come la nautica e il turismo».

La nautica da diporto è un settore da primato per l’Italia, centrale per economia e turismo. Una sfida importante per il futuro è quella della sostenibilità ambientale, impegno che coinvolgerà tutti e a tutti i livelli, pubblico e privato, costruttori, fruitori e strutture ricettive. È stato questo il tema al centro della tavola rotonda che ha chiuso i lavori. Intitolata “Sicurezza e qualità per lo sviluppo turistico costiero”, ha presentato anche le ultime novità giurisprudenziali in materia di canoni demaniali.