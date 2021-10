Assohotel: “Sì alla proroga e all’estensione del bonus facciate”













«La proroga al 2022 del bonus facciate del 90% per le strutture ricettive è un investimento per far ripartire il nostro turismo e metterlo nelle condizioni di competere sui mercati internazionali». Così Nicola Scolamacchia, vice presidente di Assohotel Confesercenti, ha rilanciato l’istanza per mantenere questo beneficio a favore dell’hötellerie italiana.

«Per arrivare preparati alla sfida per agganciare la ripresa del turismo – prosegue Scolamacchia – dobbiamo continuare a investire nelle nostre strutture ricettive. Il bonus facciate va in questa direzione, incentivando in maniera intelligente il decoro del nostro arredo urbano e il miglioramento qualitativo dell’offerta turistica. Il rallentamento agli investimenti e ai cantieri edili imposto dalla pandemia ha, oggettivamente, limitato la possibilità di utilizzo di questo bonus da parte degli hotel. Mantenere il sostegno agli investimenti nelle strutture ricettive per l’aggiornamento di servizi digitali, accessibilità, sostenibilità e in generale al miglioramento della qualità percepita dagli ospiti sarà elemento fondamentale per competere nel turismo del prossimo futuro».

«Alberghi e hotel italiani devono tenere il passo. Chiediamo perciò – conclude il vice presidente di Assohotel – che il bonus venga non solo riproposto ma, come chiesto già in passato, esteso con la prossima manovra finanziaria, consentendo l’accesso a questa utile misura anche per la manutenzione delle facciate degli alberghi non direttamente visibili dalla strada e a quelli situati al di fuori dei centri storici».