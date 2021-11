Assohotel a Garavaglia: «Agevolazioni e sostegni al Mice»













Nuovo pressing di Assohotel Confesercenti sul ministro del Turismo Massimo Garavaglia: vengono chieste nuove agevolazioni e nuove disposizioni per il settore Mice, perché il distanziamento di un metro nelle sale degli alberghi utilizzate per l’organizzazione di meeting, convegni ed eventi viene vista come una restrizione iniqua che va abolita.

Nicola Scolamacchia, vice presidente vicario di Assohotel, a esprimere a chiare lettere questi concetti: «Non si comprende perché si vada al cinema e al teatro con il 100% di capienza, mentre nelle sale meeting si debba tuttora mantenere il distanziamento sociale. Questo rappresenta un freno enorme per l’industria del settore e un ulteriore danno economico per le imprese. Chiediamo inoltre risposte per quanto riguarda l’abolizione della seconda rata Imu per gli alberghi che continuano, ancora oggi, a soffrire le conseguenze della pandemia, insieme al prolungamento del credito d’imposta per le locazioni almeno fino a dicembre 2021, anche recuperando le , vice presidente vicario di Assohotel, a esprimere a chiare lettere questi concetti: «Non si comprende perché si vada al, mentre nelle sale meeting si debba tuttora mantenere il distanziamento sociale. Questo rappresenta un freno enorme per l’industria del settore e un ulteriore danno economico per le imprese. Chiediamo inoltre risposte per quanto riguarda l’abolizione dellaper gli alberghi che continuano, ancora oggi, a soffrire le conseguenze della pandemia, insieme al prolungamento delalmeno fino a dicembre 2021, anche recuperando le risorse inutilizzate dal bonus vacanze al fine di sostenere in maniera più diretta il settore».

«Infine – conclude Scolamacchia – è necessaria la revisione dei protocolli per la somministrazione delle colazioni che, pur mantenendo stringenti regole per il contenimento della diffusione del Covid, consenta il buffet a libero servizio per tutti gli ospiti e permetta di godere della più alta qualità di servizio che il nostro sistema ricettivo può offrire».