Assistenza, tour insoliti e natura nel futuro di CartOrange













Nel turismo post pandemia l’orientamento degli italiani sarà sempre più caratterizzato da una accentuata domanda di assistenza e una propensione ad affidarsi a professionisti: ne è convinta Raffaella Bompani di CartOrange, ora impegnata a ridisegnare le proprie proposte in linea con i nuovi desiderata.

«I clienti vogliono tornare a viaggiare e vogliono farlo al 100%,godendosi tutto ciò che una destinazione ha da offrire e senza rinunciare a una vasta gamma di esperienze e attività. Alcune cose però sono cambiate: la sicurezza è in cima alle priorità e si preferiscono itinerari meno frequentati, a contatto con la natura. Inoltre bisogna confrontarsi con una serie di regole che cambiano da Paese a Paese e possono variare nel tempo, anche con scarso preavviso», ha detto Bompani.

«Gli imprevisti diventano più complessi da gestire se non si è esperti. Perciò è importante individuare, in fase di programmazione,mete e strutture ben organizzate, nonché poter contare su un elevato livello di assistenza prima, durante e dopo il viaggio», ha aggiunto.

E alla luce di queste considerazioni CartOrange prospetta sei scelte per tutti i gusti, a corto e a lungo raggio, da vivere in coppia o in gruppo, che hanno in comune esperienze a contatto con la natura.

«A partire dalla Norvegia dei fiordi – ha commentato Bompani – Perfetta da visitare in autonomia e con trasferimenti in treno, auto e battelli, parte integrante del viaggio, perché si snodano su itinerari spettacolari. In traghetto, ad esempio, si possono fare le navigazioni più celebri tra i fiordi; volando a Nord, nelle isole Lofoten, si può alloggiare in un rorbu, la tipica casetta rossa dei pescatori norvegesi, direttamente sul mare».

Altra destinazione del Nord Europa molto appetibile è l’Islanda, che offre un mix unico al mondo di meraviglie naturali che rimandano a scenari quasi extraterrestri «Qui si può scegliere un tour individuale con l’auto a noleggio o uno dei nostri tour esclusivi».

Ma c’è anche tanta Italia nelle proposte di CartOrange, tra Eolie e Sardegna. Fino al lungo raggio degli Stati Uniti o alle Seychelles, con le escursioni nella Vallée de Mai.