Assicurazioni, Teorema Vacanze sigla un accordo con Spencer & Carter













È disponibile da giugno la nuova polizza assicurativa messa a punto da Spencer & Carter per Teorema Vacanze, ora sotto il cappello di Volonline.

Il broker assicurativo specializzato nel settore travel e il tour operator hanno, infatti, siglato un accordo che permetterà a Teorema Vacanze di assicurare d’ora in poi tutti i propri clienti con un prodotto all risk studiato sulle esigenze dell’operatore.

Nello specifico, la nuova polizza assicura, ad esempio, il viaggiatore – solamente con una franchigia fissa e senza scoperti – in caso di annullamento del viaggio per qualsiasi causa fino a 10 giorni prima della partenza per motivi documentabili e sconosciuti al momento della prenotazione. Tra le garanzie previste dal prodotto assicurativo anche quelle relative all’interruzione del viaggio per quarantena che indennizza inoltre una diaria giornaliera come compensazione per i disagi subiti.

«Siamo molto orgogliosi di questa nuova collaborazione con Teorema Vacanze – commenta il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia – A pochi mesi dal nostro ingresso sul mercato italiano, proseguiamo nella nostra mission, che punta ad affiancare gli operatori mettendo a disposizione prodotti studiati e personalizzati su misura per loro e sempre più innovativi, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze in evoluzione di chi viaggia».

«Teorema Vacanze fornisce un prodotto selezionato, finito, pronto da vendere e molto competitivo – aggiunge Luca Frolino, brand manager di Teorema Vacanze – Era imprescindibile, pertanto, non solo fornire da subito tutte le garanzie di viaggio che il contesto di mercato impone, ma anche tutte le automazioni per rendere i servizi assicurativi facilmente fruibili e proponibili dalle agenzie ai propri clienti. Per questo siamo particolarmente soddisfatti della nuova collaborazione con Spencer & Carter che ha costruito per noi un prodotto su misura, capace di rispondere a tutte le nostre esigenze».