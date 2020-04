Assicurazioni, il modulo Fiavet per la riduzione dei premi

Fiavet va in soccorso alle agenzie in difficoltà con i premi assicurativi e i ratei in scadenza preparando, con il proprio consulente legale, l’avvocato Federico Lucarelli, uno schema comunicativo da poter inviare alla propria assicurazione di Responsabilità civile (Rc), per richiedere una riduzione del premio o del rateo dalla prossima scadenza.

«La richiesta è possibile perché siamo al fermo dei viaggi – spiega Ivana Jelinic, presidente di Fiavet – Ci troviamo in una circostanza eccezionale che incide in forma rilevante sui volumi delle pratiche e i fatturati degli agenti. Automaticamente, quindi, i rischi degli assicurati sono ridotti. Secondo la normativa, l’assicuratore ha facoltà di recesso dal contratto entro due mesi dalla comunicazione».

Il modulo dello schema comunicativo predisposto da Fiavet è a disposizione sul sito web dell’associazione, «e ne potranno usufruire tutte le agenzie – conclude Jelinic – Anche quelle non associate. Il nostro valore deve essere messo al servizio dell’intero comparto. Deve funzionare così».