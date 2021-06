Assicurazioni, I4T incontra le adv alla Bmt di Napoli













I4T sceglie la Bmt di Napoli, in programma dal 18 al 20 giugno, per debuttare ufficialmente in una fiera di settore e incontrare partner e agenti di viaggi.

Un’occasione importante anche per presentare il nuovo assetto della rete commerciale per il centro sud, potenziata nel corso degli ultimi mesi con l’inserimento di Valeria Arena in qualità di area manager per la regione Campania.

Valeria Arena risponde a Ilaria Bortolato, responsabile centro sud Italia, e si affianca a due volti noti per le agenzie del territorio: Emanuela Terrizzi, area manager Lazio, e Giuseppe Morsello, area manager Calabria e Sicilia.

Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, dichiara: «Il mercato del centro sud Italia ci sta dando importanti soddisfazioni e ha dimostrato una grande reattività nei confronti delle nostre soluzioni assicurative contro gli eventi pandemici. Abbiamo quindi deciso di migliorare ulteriormente la penetrazione sul territorio in previsione di ulteriori novità che lanceremo nel corso dei prossimi mesi. Il ruolo del commerciale è fondamentale per un prodotto complesso come quello assicurativo, specie alla luce del nuovo contesto, nel quale la polizza e le sue condizioni assumono un valore imprescindibile per il cliente e occorre conoscerle nel dettaglio».

Oltre a incontrare personalmente i responsabili di area, gli agenti che visiteranno lo stand (P6 S6017) potranno scoprire tutte le soluzioni assicurative disponibili, ripensate alla luce delle nuove esigenze del mercato e dell’emergenza Covid.