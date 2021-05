Assicurazioni e real time: la ripartenza del business travel secondo Amadeus













I viaggiatori d’affari sono pronti a ripartire, a patto che ci siano le giuste misure di sicurezza: in primis innovazione nella copertura assicurativa, informazioni in tempo reale e pagamenti contactless.

Questo il risultato dello studio condotto da Amadeus che rivela come l’84% dei business traveller – percentuale che raggiunge l’87% per i frequent flyer – sia ormai pronto a viaggiare di nuovo: un desiderio guidato da fattori umani: la mancanza di “vedere clienti e colleghi faccia a faccia” e “condividere idee in riunioni di persona”, fino ad aspetti sociali come “condividere un pasto”.

I viaggi d’affari sono stati uno dei settori del settore più colpiti durante la pandemia, lo studio di Amadeus su 1.400 di business traveler abituali mostra che il 93% ha ridotto i viaggi per lavoro in media del 60% dall’inizio della pandemia (del 78% per gli over 55). Quando si tratta di ricostruire la fiducia, poi, sono emerse cinque misure di sicurezza per i viaggi tra le nove proposte nel sondaggio.

Le cinque priorità, quindi, sarebbero: assicurazione medica Covid-19; informazioni aggiornate sulla salute e sulle restrizioni di viaggio a destinazione; informazioni in materia di sicurezza igienica in hotel/ufficio; possibilità di pagare con modalità contactless; certificato obbligatorio di tampone o vaccino prima dell’imbarco.

I viaggiatori d’affari sono anche sensibili alla situazione economica, e il 96% ha confermato che sarebbe disposto a rispettare più rigorosamente la travel policy della propria azienda se questo significasse la possibilità di effettuare un viaggio d’affari.

«I nostri risultati mostrano che i passeggeri sono desiderosi di viaggiare se ci fossero le giuste misure di sicurezza, il che è enormemente incoraggiante per le agenzie di viaggi – sottolinea Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia – Mentre la vaccinazione richiederà del tempo, ci sono una serie di misure che le aziende e le adv possono adottare ora per tutelare e rassicurare i viaggiatori. Stanno arrivando online nuove soluzioni di pagamento e di gestione delle spese che permettono ai viaggiatori di pagare comodamente con il proprio cellulare, utilizzando direttamente il conto corrente aziendale. Questo eliminerà la necessità di dover toccare i terminali di pagamento o gestire le ricevute cartacee, mentre la rendicontazione delle spese sarà automatizzata in backoffice. Le innovazioni tecnologiche potranno migliorare i viaggi d’affari rispetto al 2019».

Informazioni tecniche sulla ricerca

La ricerca è stata condotta nel gennaio 2021 su 1.400 passeggeri che hanno viaggiato almeno tre volte per lavoro nel 2019. Il termine “viaggiatori frequenti” si riferisce a coloro che hanno viaggiato più di 15 volte per lavoro durante il 2019. Gli intervistati sono stati estratti in numero uguale dai seguenti sette mercati: Francia, Germania, India, Giappone, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito. La ricerca è stata condotta da Opinium, società di ricerche di mercato.