Assicurazioni, Aidit sigla un accordo con I4T













Aidit, l’associazione italiana distribuzione turistica aderente a Federturismo Confindustria, si affida a I4T per lo sviluppo e l’offerta di soluzioni assicurative dedicate alle agenzie di viaggi associate. L’accordo siglato contempla sia le polizze viaggio tradizionali rivolte ai clienti, sia le coperture Rc, insolvenza e fallimento, requisiti essenziali e obbligatori per tutte le imprese turistiche, allo scopo di tutelare tanto i viaggiatori quanto gli stessi imprenditori.

Sul fronte delle polizze viaggio tradizionali, I4T ha realizzato un insieme di prodotti medico, bagaglio e annullamento comprensivi di eventi pandemici: oltre a intervenire in caso di malattia accertata, le polizze contemplano diversi nuovi scenari derivanti dall’attuale situazione sanitaria, come l’annullamento di un viaggio per obbligo di quarantena, quindi anche senza malattia, e la copertura di eventuali spese per pernottamenti extra e rientro posticipato, se l’obbligo di quarantena interviene durante il viaggio. Le agenzie Aidit possono abbinare queste polizze ai pacchetti organizzati direttamente o proporle come coperture integrative.

Corrado Lupo, presidente Lombardia Aidit Federturismo Confindustria, dichiara: «Il nostro impegno, in un momento così delicato, è quello di dare un supporto concreto agli associati, offrendo strumenti per intercettare la ripresa. Nell’ambito assicurativo abbiamo scelto I4T perché ha dimostrato grande prontezza e preparazione nell’offerta di soluzioni adeguate all’evoluzione del contesto. Garantiremo così ai clienti finali che desiderano tornare a viaggiare tutta la sicurezza necessaria per farlo in totale tranquillità».

«Continuiamo a ricevere il consenso e la fiducia da parte del mercato – aggiunge Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – E siamo orgogliosi di attivare una nuova collaborazione anche in ambito associativo con un attore del calibro di Aidit».