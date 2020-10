Asse Expedia-Unwto per incentivare la ripresa del turismo

Expedia Group ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione con l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite per promuovere la ripresa del turismo e condividere “insight” relativi ai dati di viaggio e ai trend dei consumatori. Tramite ciò, Expedia Group e Unwto lavoreranno a progetti congiunti che si focalizzeranno sugli insight del turismo rurale, sullo sviluppo delle destinazioni meno conosciute, nonché sulla promozione dell’istruzione e dello sviluppo delle competenze.

L’accordo sosterrà inoltre opportunità di formazione per i professionisti del turismo nel settore pubblico e privato. Lavorando insieme, le due parti rafforzeranno anche la collaborazione tra pubblico e privato sostenendo l’Expedia Group Recovery Program. Inoltre, l’Unwto e Expedia Group promuoveranno un maggior numero di discussioni concrete e lo sviluppo di politiche proporzionate per facilitare la ripresa del turismo in tutto il mondo in modo sostenibile.

«Siamo lieti della collaborazione con l’Unwto, che conferma l’impegno di Expedia Group nell’aiutare il settore a risollevarsi. La ripresa dei viaggi richiederà un livello di partnership senza precedenti nei settori pubblico e privato, e la collaborazione con l’Unwto ci permetterà di unire le forze a favore della ripresa dell’industria dei viaggi. Siamo entusiasti di poter costruire sui progressi già raggiunti dalla Dichiarazione di Lisbona dell’Unwto del 2019, promuovendo una ripresa del turismo collettiva e sostenibile», ha detto Ariane Gorin, presidente di Expedia Business Services di Expedia Group.