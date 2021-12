Assaeroporti al governo: “Più fondi per il sistema Ue di controllo frontiere”













I vertici di Assaeroporti battono cassa al governo e chiedono esplicitamente sostegni economici pubblici al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per finanziare Entry-Exit System, il nuovo sistema centralizzato di controllo alle frontiere Ue come previsto dalla comunità europea.

La richiesta è stata inoltrata ufficialmente nel corso di un incontro tenutosi al Viminale al quale hanno partecipato il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, i vicepresidenti Armando Brunini e Roberto Naldi e il direttore generale dell’associazione, Valentina Menin.

I rappresentanti di Assaeroporti hanno ringraziato il ministro per l’utile occasione di condivisione, evidenziando l’esigenza di adottare al più presto tutte le misure necessarie per evitare disagi negli aeroporti, anche in vista delle festività natalizie.

Ma nel contempo la delegazione ha rappresentato al ministro le forti criticità legate alla prossima implementazione dell’Entry/Exit System, ovvero il sistema centralizzato di ingressi/uscite per i cittadini di Paesi Extra Ue che attraversano le frontiere esterne dell’Unione europea.

Al ministro è stata esplicitamente rappresentata la necessità che le società di gestione aeroportuale vengano sostenute finanziariamente per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche necessarie, e nel contempo Assaeroporti ha chiesto di sostenere in sede europea una proroga al 2023 della scadenza prevista per l’entrata in esercizio del nuovo sistema.