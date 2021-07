Aspettando il fondo perduto: pubblicati gli elenchi













Il ministero del Turismo ha pubblicato gli elenchi relativi ai soggetti che hanno presentato istanza per la concessione dei contributi a fondo perduto. Si tratta delle risorse stanziate per l’anno 2020, sul fondo istituito dall’articolo 182, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n° 34 (il dl Rilancio), convertito con modificazioni in legge del 17 luglio 2020, n° 77, destinato ad agenzie di viaggi e tour operator.

Tre gli elenchi pubblicati dal ministero:

Inoltre, si specifica nella nota inoltrata al settore da Fto – Federazione Turismo Organizzato, ci sono 541 imprese con le procedure in corso di verifica. Sono quelle che hanno già ricevuto la pec dal ministero del Turismo e alla quale bisogna rispondere subito con i dati richiesti.

Quanto ai primi due elenchi, per coloro che ad oggi non hanno ancora ricevuto tutto il contributo è in corso di predisposizione il bonifico per la parte restante, mentre per chi ha il Durc scaduto Fto comunica di riattivarlo subito senza spedirlo a nessun indirizzo.