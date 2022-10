Aruba premiata con il Destination of Resilience Awards

Importante e significativo riconoscimento per Aruba Tourism Authority (Ata) che è stata premiata con il primo Destination Resilience Award della Caribbean Hotel and Tourism Association (Chta). La consegna è avvenuta durante la cerimonia di premiazione dell’Hospitality Industry Exchange Forum (Chief) della Chta durante il Caribbean Travel Forum poco prima dei festeggiamenti per il 40° anniversario del Caribbean Travel Marketplace 2022 della Chta a San Juan, Porto Rico.

Quella che viene definita da tempo One happy island è stata elogiata per la sua strategia di recupero volta a gestire il ritorno dei viaggiatori nel modo più sicuro possibile grazie all’elaborazione e attuazione di alcune azioni fondamentali incentrate sull’innalzamento degli standard di igiene e sicurezza, sulla tutela dei propri visitatori e su una comunicazione chiara ed efficace.

«Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento – ha commentato Ronella Croes, ceo di Aruba Tourism Authority – perché abbiamo lavorato instancabilmente con i nostri partner del settore pubblico e privato per riaprire in sicurezza le frontiere di Aruba e muoverci efficacemente tra i protocolli e le normative di viaggio in continua evoluzione. Questo premio è una testimonianza di questa partnership e del duro lavoro di tutti gli arubani per garantire una ripresa forte e sostenibile per la destinazione».

Il riconoscimento premia anche gli sforzi compiuti per aver creato un polo di raccolta di tutti gli aggiornamenti relativi al Covid-19 attraverso la sua rete di canali social, sito web e newsletter. Tramite questo hub, Ata ha implementato campagne di comunicazione innovative, tra cui “Happiness will Prevail” e “Open for Happiness”, che hanno comunicato in modo chiaro ed efficace le fasi di chiusura e riapertura, hanno condiviso un messaggio di speranza con i consumatori e li hanno accolti a braccia aperte quando è stato possibile farlo.

Dalla sua riapertura, Aruba ha registrato un recupero di successo, con un’impennata degli arrivi di visitatori che hanno superato i livelli del 2019. Da aprile ad agosto 2022, gli arrivi hanno raggiunto i numeri dello stesso periodo 2019, confermando la previsione di un recupero del 100% dei visitatori globali ad Aruba nel 2022. Entro il 2023, si prevede che il recupero globale cresca di un ulteriore 5% rispetto ai livelli del 2019.