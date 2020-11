Aruba Meets Europe si svolgerà online il 2 e 3 dicembre

È tutto pronto per una nuova edizione di Aruba Meets Europe, la conferenza biennale che ormai da diversi anni coinvolge i partner europei della destinazione invitandoli a scoprire personalmente Aruba, grazie ad esperienze di prima mano e appuntamenti con gli operatori locali.

L’edizione 2020 si svolgerà interamente online il 2 e il 3 dicembre con l’obiettivo di fornire non solo importanti aggiornamenti sulla destinazione in tema di sicurezza e novità, ma anche e soprattutto un’opportunità di confronto sul mondo del turismo in questo particolare momento storico grazie a sessioni informative e incontri stimolanti.

Il programma della conferenza virtuale di mercoledì 2 dicembre includerà aggiornamenti e novità riguardanti la salute e la sicurezza ai tempi del Covid-19, grazie all’intervento dell’area director Europe Tirso Tromp, ma anche riflessioni sul mondo del turismo in generale, grazie alla presenza di speaker d’eccezione con cui si parlerà di trend e possibilità per il 2021.

Un panel composto da leader del settore come Arjan Kers, general manager di Tui Netherlands, Ronella Tjin Asjoe-Croes, ceo di Aruba Tourism Authority e Carol Hay, direttore marketing per il mercato inglese ed europeo presso Caribbean Tourism Organisation, fornirà spunti di riflessione e darà modo ai partecipanti di fare domande ad alcuni importanti game changers del settore turistico.

L’incontro è aperto a tutti i professionisti del settore, gli operatori e gli appassionati di viaggio. Il 3 dicembre sarà invece il momento del marketplace che, tramite appuntamenti one to one, permetterà di mettere in contatto i tour operator italiani con i principali stakeholder di Aruba, inclusi hotel, Dmc e Aruba Tourism Authority.