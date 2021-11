Arsenale Spa acquista la Tenuta di Spineto in Val d’Orcia













Arsenale Spa, società che sviluppa e gestisce asset nel settore dell’hospitality di lusso e del lifestyle, prosegue la sua strategia di valorizzazione di immobili e strutture turistiche italiane attraverso l’acquisizione del prestigioso complesso Tenuta di Spineto, nel cuore della Val d’Orcia in Toscana. Un’operazione che porterà la proprietà a una completa ristrutturazione entro i prossimi tre anni: le operazioni inizieranno entro la fine del 2022 e proseguiranno fino al 2025. L’investimento complessivo di Arsenale è stato di circa 30 milioni di euro.

Tenuta Spineto è ubicata in uno dei contesti più esclusivi e qualificati della Toscana, vicino a Cetona e Chianciano, in un’ampia valle di circa 800 ettari di terreno naturalistico, nel pieno cuore della Val d’Orcia, patrimonio dell’Unesco, e della Val di Chiana, equidistante da Roma e da Firenze.

«Con l’acquisizione di Tenuta Spineto l’offerta hospitality di Arsenale compie un ulteriore salto di qualità e rafforza il suo legame con il nostro territorio. Con questa operazione accogliamo un luogo storico, immerso nella natura, per un soggiorno esclusivo e privato, coniugato con un’ospitalità che sarà in linea con i nostri standard abituali di altissimo livello – commenta Angelica Corsini, neo business development manager di Arsenale Spa – Per questo progetto gli investimenti in programma per i prossimi tre anni porteranno a una completa ristrutturazione di tutto il complesso immobiliare, che manterrà le radici nella sua storia centenaria e nel luogo in cui sorge, restituendo valore aggiunto all’offerta di turismo di lusso italiano e internazionale».

Il restyling della proprietà riguarderà i vari casali sparsi all’interno della tenuta e l’abbazia nel suo epicentro, dove sarà possibile creare i maggiori servizi per il nuovo progetto hospitality.