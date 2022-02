Arsenale investe 300 milioni nell’hôtellerie italiana













Arsenale Spa ha annunciato l’operazione di finanziamento da parte dei fondi gestiti da Oaktree Capital Management fino a 300 milioni di euro, finalizzata a sostenerne l’espansione e la crescita sul mercato italiano del lusso.

Il finanziamento di Oaktree, definito sotto forma di equity e debito, sosterrà Arsenale nella realizzazione dei suoi attuali progetti in pipeline nell’hôtellerie, che includono il futuro Orient Express Hotel de La Minerve a Roma e Palazzo Donà Giovannelli a Venezia, e nel segmento dei treni di lusso.

Paolo Barletta, ceo di Arsenale Spa ha dichiarato: «Siamo molto felici per la positiva conclusione di questo accordo che pone le basi per l’espansione e il rafforzamento di Arsenale, sia sotto il profilo finanziario che del know how. Arsenale è nata per diventare un riferimento nel mercato dell’hospitality di lusso italiana e il supporto di un fondo internazionale come Oaktree consolida la nostra presenza sul territorio, con una forza finanziaria che ci permette di competere con i maggiori gruppi internazionali».

«L’attuale fermento in tutta la penisola con le nuove aperture di alberghi, ci conferma l’interesse che l’Italia mantiene nel panorama mondiale e crediamo che ora più che mai bisogna lavorare per mettere le basi dei prossimi 50 anni all’hospitality made in Italy», ha concluso Barletta.