Arrivi in Italia, dal 24 maggio il modulo obbligatorio PLF













Il prossimo 24 maggio debutterà il digital Passenger Locator Form (PLF), il modulo digitale di localizzazione del passeggero da compilare obbligatoriamente per l’ingresso in Italia – a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto – previsto dall’Ordinanza del 16 aprile 2021 e i cui dettagli sono stati pubblicati e aggiornati sul sito web del ministero della Salute.

Prima dell’ingresso sul territorio nazionale, tutti i passeggeri dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

collegarsi al sito https://app.euplf.eu/#/;

seguire la procedura guidata per accedere al PLF;

scegliere Italia come Paese di destinazione;

registrarsi al sito creando un account personale con user e password;

confermare l’account tramite il link arrivato all’indirizzo email indicato;

compilare e inviare il PLF seguendo la procedura guidata.

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo email indicato in fase di registrazione il PLF in formato pdf e QRcode che dovrà essere in grado di mostrare direttamente dal suo smartphone o che, in alternativa, può anche essere stampato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Passenger Locator Form digitale Europeo.