Arrivano i tour virtuali nelle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze













Un viaggio virtuale in diretta per il mondo: è il nuovo format proposto da Gattinoni Travel Experience, Safar con Carla e Il leone verde Edizioni.

Se oggi Giordania e Israele mantengono le restrizioni al turismo, i due Paesi, come molte altre mete, possono essere raggiunti virtualmente in una modalità innovativa. Si tratta di itinerari immersivi, vissuti in tempo reale per viaggiare pur rimanendo a casa. È questa la proposta che Gattinoni propone in esclusiva alle agenzie del network Mondo di Vacanze: tour di gruppo, acquistabili online, per scoprire luoghi magari sconosciuti o che si desidera semplicemente rivedere in diretta, in attesa di poterlo fare personalmente.

A studiare gli itinerari con Alberto Albéri, Travel Experience Manager di Gattinoni Travel, e in veste di tour leader ci sarà Carla Diamanti, travel coach, travel strategist, consulente di progettazione turistica, giornalista, docente universitaria.

In loco, ad attendere i visitatori e guidarli per 1h30 circa di collegamento, professionisti che potranno in questo modo ritornare a svolgere il proprio lavoro di guide locali di lingua italiana, in una modalità insolita, arricchendo la passeggiata in diretta live con racconti, aneddoti, curiosità e in dialogo con i partecipanti.

Il leone verde Edizioni ha studiato le mini-guide che saranno consegnate a tutti i partecipanti. I primi itinerari proposti alle agenzie Gattinoni si terranno il 21 giugno ad Amman e il 28 giugno a Gerusalemme. I posti sono limitati a gruppi di 50 persone.