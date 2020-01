Arriva Tempo, il nuovo brand lifestyle di Hilton

Si chiama Tempo ed è il brand numero 18 per Hilton, colosso Usa dell’hôtellerie che fa il suo sesto lancio in tre anni e che questa volta punta tutto sul lifestyle e va ad “attaccare” il viaggiatore moderno, consapevole «che sul mercato esistono già tantissimi brand lyfestile», conferma Phil Cordell, senior vice president and global head of new brand development di Hilton, convinto che «l’approccio del Gruppo sarà diverso, perché andrà oltre il semplice concetto, ad esempio, di millennial».

«I viaggiatori moderni sono quelli che lavorano sodo – spiega Cordell a Skift – Vogliono la moda sì, ma in modo genuino, sempre più comodo. Rispetto agli altri brand saremo diversi perché saremo attenti al 100% al benessere mentale e fisico dei nostri clienti, che avranno le condizioni giuste per rispettare l’ambiente e godranno di spazi e stanze pubbliche realizzati con un design all’avanguardia e forti di accordi di livello, come quello con Thrive Global, società americana che offre una tecnologia che mira a porsi come antistress per le persone. Il tutto per 150-250 dollari».

Fino ad ora Hilton ha siglato 30 accordi in città come Boston, Dallas, New York, Del Mar in California e Louisville nel Kentucky. Un’altra trentina di offerte, inoltre, stanno per essere finalizzate, con l’obiettivo di avere qualcosa come 500 hotel Tempos negli Usa entro i prossimi 8-10 anni.