Arriva Regiondo, progetto digital per tour operator e destinazioni

Operazione digital per l’incoming italiano con Regiondo, fornitore di servizi software per tour operator e destinazioni e tempo libero, che ha avviato per la prima volta quest’anno le attività sul campo con il nuovo team Italia e ha investito nella digitalizzazione degli operatori in Italia mettendo a disposizione progetti formativi, risorse e competenze utili al necessario passaggio al digitale.

Il team Italia, guidato da Tommaso Peduzzi, country manager Italy, organizza periodicamente webinar e meetup online con esperti del settore per la divulgazione di temi e risorse per affrontare la ripartenza delle imprese turistiche italiane. L’obiettivo è apportare nuove competenze e agevolare le imprese nel passaggio alle risorse digitali, favorendo una ristrutturazione più efficiente e più efficace che faccia perno sulla tecnologia come risorsa di business in un’ottica di strategia di lungo termine.

L’ultimo live webinar di Regiondo – dedicato a “Come usare la Vr per promuovere destinazioni esperienziali” presentato da Manuel Bazzanella, ceo di Digital Mosaik – ha visto la partecipazione di Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione di Enit che ha commentato: «Il mondo è cambiato e cambia a una velocità straordinaria e da ogni prospettiva. C’è una cosa che questa fase ci sta insegnando: la capacità di essere veloci. Ma la gestione della crisi non deve farci perdere la visione strategica, ossia dove vogliamo andare e come riusciamo a assecondare questi grossi cambiamenti, di comportamento, tecnologici, generazionali. Ogni strumento va valutato in una visione e una strategia che deve essere di medio lungo termine».

Numerosi gli eventi in calendario dedicati alla formazione: il prossimo appuntamento il 12 giugno 2020 alle ore 16 e sarà dedicato all’ottimizzazione del sito web per tour e attività: come migliorare l’esperienza sul sito e far crescere le prenotazioni dirette; mentre per il 18 giugno è previsto un altro webinar online dedicato agli strumenti per l’automation a supporto della vendita online di tour, attività ed esperienze.