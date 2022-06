Arriva lo stop alle mascherine in aereo













Da ora le mascherine non sono più obbligatorie sugli aerei, ma solo raccomandate. Dopo il Consiglio dei ministri last minute del 15 giugno – che ha prorogato al 30 settembre l’obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto ma si riservava ulteriore verifica per un possibile allentamento sugli aerei – è arrivata l’ordinanza ponte del ministro della Salute Roberto Speranza che recepisce le decisioni del Cdm.

Nel testo viene appunto prorogato l’obbligo di dispositivi di protezione personale sul volto per il trasporto pubblico locale e nazionale (tram, treni, bus, traghetti, …) fino al 30 settembre, ma fanno eccezione gli aerei.

CONSULTA IL TESTO DELL’ORDINANZA

Per quanto riguarda i voli, infatti, l’Italia recepisce la disposizione dell’11 maggio arrivata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), ferma restando la normativa dei singoli Stati.

I nodi adesso finalmente sciolti – ma proprio in concomitanza con la scadenza del precedente decreto – non hanno certo agevolato cittadini e turisti nelle ultime ore.

Il decreto approvato in Consiglio dei ministri e che andrà in Gazzetta nei prossimi giorni conferma l’addio alle mascherine anche per cinema, teatri, eventi sportivi al chiuso, esami di terza media e di maturità. Prorogato l’obbligo al 30 settembre invece anche per strutture ospedaliere e Rsa.