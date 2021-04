Arriva Itabus, l’anti Flixbus del duo Montezemolo-Cattaneo













Martedì prossimo sarà l’I Day, nel senso che Itabus, compagnia di autolinee tutta italiana, annuncerà in una conferenza stampa in streaming il suo nuovo decollo, dopo lo stop forzato dello scorso anno, quando era stato preannunciato il suo varo operativo con una flotta iniziale di 300 pullman.

Con gli amministratori delegati Enrico Zampone e Francesco Fiore e gli azionisti di riferimento Luca Cordero di Montezemolo e Flavio Cattaneo (rispettivamente presidente e vp esecutivo di Italo), il nuovo Itabus vuole essere la risposta italiana a Flixbus.

La nuova iniziativa industriale che vede come presidente onorario azionista Giovanni Punzo nasce con il claim “la rivoluzione si fa strada” ed è grande l’attesa su strategie e pricing. E se la tempistica del lancio di Itabus appare “spericolata”, vista la pandemia ancora in corso, di sicuro i suoi ecobus – mezzi che si preannunciano attenti all’ambiente – sono in perfetta concomitanza e sintonia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che verrà presentato entro fine aprile in Europa e il cui caposaldo è il green.