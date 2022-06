Arriva il Fondo Unico Turismo: 73 milioni sul piatto













Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, con due rispettivi decreti, ha sdoganato l’atto di programmazione del Fondo Unico Turismo, inviando il documento alle Regioni.

Per il 2022 il fondo di parte corrente ammonta a 36.920.000 euro (80% dei soldi a disposizione per l’anno) e prevede contributi economici per iniziative promosse da operatori pubblici legate a eventi e manifestazioni sportive, culturali e religiosi.

Il fondo in conto capitale ammonta a 36.000.000 euro (anche questo pari all’80% dei budget a disposizione per il 2022). Prevede il finanziamento di spese per migliorare la fruibilità e accessibilità dei luoghi di interesse turistico.

I beneficiari possono essere: amministrazioni territoriali, enti pubblici, istituti per la gestione del demanio pubblico, concessionari di beni pubblici di interesse turistico; istituti religiosi ed enti di culto.

Gli interventi potranno riguardare eventi e manifestazioni sportive, culturali e religiose.

Entro 30 giorni il ministero provvede alla ripartizione delle risorse in base alla proposta definita in autocoordinamento da parte della Conferenza delle Regioni e Province autonome.